Lucarelli sulle accuse al figlio: «Emersi nuovi elementi preziosi»

Le parole di Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Livorno, dopo le accuse al figlio di violenza sessuale

Cristiano Lucarelli, tramite il proprio profilo Instagram, ha dato un aggiornamento sulla vicenda legata al figlio Mattia, fermato dalle autorità sulla base di un’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza americana.

PAROLE – «I ragazzi ieri si sono presentati in diretta video di fronte alle autorità per raccontare la loro versione dei fatti. Non ce ne frega niente della revoca dei domiciliari. Vogliamo che le indagini vadano avanti sulla base degli elementi preziosi che i ragazzi hanno fornito ai pm. La verità che ci interessa è quella vera, non quella mediatica».