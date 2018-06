Lucas Gomes e Davide Di Francesco: la Juve pensa al futuro

La Juventus piazza i primi colpi in prospettiva. E’ fatta per il baby Lucas Gomes dal Malmo. Riscattato il giovane Davide Di Francesco

La Juventus programma il futuro. Il club bianconero ha deciso di confermare Davide Di Francesco, esterno d’attacco classe 2001 arrivato a Torino dall’Ascoli lo scorso gennaio. Il giocatore, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 600mila euro, è stato riscatto dalla formazione juventina. Il giocatore ha convinto la Juve nei mesi in bianconero e continuerà a vestire la maglia della Juventus. La Vecchia Signora intanto sta per tesserare anche Lucas Gomes.

La giovanissima stella del Malmo è attivata in Italia e ha già svolto le visite mediche con il club bianconero. Il giocatore è stato al J Medical ed è stato soffiato al Manchester United. Il 15enne, attaccante che ha origini brasiliane ma è di nazionalità portoghese ed è cresciuto calcisticamente in Svezia. Il giocatore ha stregato tutti nell’ultimo provino e ha convinto la Juve a puntare su di lui. Gomes non ha compiuto 16 anni e per regolamento non potrà ancora essere tesserato e schierato in competizioni ufficiali per almeno un’altra stagione e la Juventus potrebbe ingaggiarlo e lasciarlo per un anno in prestito in Svezia oppure potrebbe trattenerlo a Torino per iniziare il periodo d’ambientamento.