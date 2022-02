ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lucas Leiva: «Porto veramente forte, serve la partita perfetta». Parla il centrocampista della Lazio

Intervenuto a Lazio Style Channel, Lucas Leiva ha parlato nel pre-partita di Lazio-Porto:

Le sue parole: ««Per oggi abbiamo delle buone sensazioni, conosciamo la difficoltà della partita avendoli affrontati una settimana fa con una buona prestazione ma non è stata sufficiente per vincere, il che vuol dire che sono veramente forti. Dobbiamo fare la partita perfetta per passare al prossimo turno».

MIGLIORAMENTI – «Siamo migliorati nel lavoro di squadra, pensiamo tutti allo stesso modo e il periodo d’adattamento per il sistema di gioco e per le nuove richieste del mister ci sia servito, infatti negli ultimi mesi lo stiamo dimostrando. Non è ancora sufficiente, possiamo migliorare e crescere. Le partite come oggi servono proprio a questo, è una prova importante. Ho già vissuto momenti splendidi qui, con tanta gente sugli spalti è bellissimo e speriamo possano darci la giusta carica e portarci alla vittoria».