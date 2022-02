ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lucca blindato dal Pisa: ecco il prezzo dell’attaccante dei toscani che fa gola a mezza

Niente da fare per il Sassuolo, che a gennaio non è riuscito a mettere le mani su Lorenzo Lucca per le richieste troppo esose del Pisa.

La società toscana, secondo Tuttosport, chiede almeno 20 milioni, ma si aspetta un cambiamento da lui. Lucca, infatti, ha segnato 6 gol in 7 giornate di campionato, ma poi si è fermato. L’attaccante non va in rete dal 2 ottobre e dovrà sudarsi il posto da titolare.