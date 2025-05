Lucca spiazza i tifosi dell'Udinese: «Grande riconoscenza, ma sogno di giocare per quella squadra!» - Calcio News 24

Lucca, centravanti dell’Udinese, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti della squadra bianconera

Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese (ricercato anche da Inter e Juve) si è raccontato ai microfoni di The Italian Football Podcast, parlando apertamente del suo futuro e delle sue ambizioni, senza però dimenticare il forte legame che lo unisce al club friulano. Il giovane attaccante ha infatti sottolineato quanto l’Udinese sia stata fondamentale per la sua crescita, soprattutto nei momenti in cui nessun’altra società sembrava disposta a puntare su di lui.

«Credo che ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio sogni di vestire un giorno la maglia della Nazionale e di giocare per una squadra di vertice. Ma oggi la mia mente è rivolta solo all’Udinese. Sono sotto contratto con loro e sono estremamente grato al club per la fiducia che mi ha dimostrato fin dal primo giorno. Quando nessuno credeva in me, loro lo hanno fatto», ha dichiarato Lucca.

Parole che testimoniano grande riconoscenza e maturità da parte dell’attaccante, che in questa stagione si è imposto come uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano. L’Udinese, come sottolineato da Lucca, ha giocato un ruolo cruciale nel suo sviluppo, permettendogli di esprimere al meglio le sue potenzialità in un ambiente sereno e stimolante.

Pur mantenendo i piedi ben saldi a terra, l’attaccante non nasconde di coltivare ambizioni importanti per il futuro. «Sognare è giusto, ma bisogna anche restare concentrati sul presente. E io, ora, penso solo a dare il massimo per questa maglia». Un messaggio chiaro, che conferma la sua professionalità e il suo attaccamento all’Udinese, senza chiudere però le porte a possibili traguardi più alti.