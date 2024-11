Lucca Udinese, salta il trasferimento a gennaio? Quella big italiana vuole lo sconto per l’attaccante

Lucca Udinese, si complica a gennaio il trasferimento alla Juve: ecco la richiesta dei bianconeri per l’attaccante entrato anche nel giro della Nazionale di Spalletti

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la pista che porta a Lucca per gennaio si fa complicata per la Juve. Tuttavia, l’Udinese spara alto: il club friulano chiederebbe fino a 20 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante bianconera.

In questo momento la dirigenza è concentrata sul nuovo difensore, soprattutto dopo il ko di Cabal. Di Lucca si potrebbe tornare a parlare nella sessione estiva di calciomercato Juve. L’Udinese vuole trattenerlo ancora.