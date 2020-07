Lucioni: «Per la salvezza serve strappare punti anche alle big»

Fabio Lucioni, difensore centrale del Lecce, ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport: le sue parole

Fabio Lucioni, difensore centrale del Lecce, ha rilasciato una breve intervista alla. Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla salvezza dei pugliesi.

CAGLIARI – «Perdiamo e vinciamo contro chiunque? Sì. Lo dicono i numeri del no- stro cammino. Siamo imprevedibili e capaci di qualsiasi impresa. A Cagliari ci aspetta un compito difficile, ma non possiamo fermarci».

LIVERANI – «L’allenatore prova a tirar fuori il meglio da tutti i noi, valutando le varie caratteristiche. Abbiamo pagato dazio per l’emergenza creata da tante defezioni negli ultimi mesi. E dovremo essere più brutti e, nel caso, spazzare la palla in tribuna. I punti diventano sempre più pesanti, bisogna ridurre gli errori».

CARICA AI COMPAGNI – «Tiro fuori quello che mi dice il cuore. Tipo: ragazzi, siamo una squadra forte, trasmettiamo l’energia l’uno con l’altro, dipende solo da noi. Dopo il successo con la Lazio, siamo andati davanti alla curva nord deserta: un abbraccio ideale con i nostri tifosi che, anche a distanza, ci fanno sentire il loro calore. Tutti insieme possiamo realizzare la missione».

GABRIEL – «È un ragazzo fantastico. Lo abbiamo spronato a giocare con tranquillità e ringraziato per i suoi interventi. Da tempo, registriamo numerose assenze per infortunio. Con i tre punti sulla Lazio siamo tornati a respirare. Ma siamo lontani dal traguardo».

LOTTA SALVEZZA – «Da Fiorentina e Udinese in giù, tutte sono coinvolte. Per disperdere o rosicchiare sei punti, bastano due partite. E in questo mini-torneo si dispute- ranno tante finali. Guai se pensassimo solo allo scontro diretto in casa del Genoa. Dobbiamo rosicchiare punti a tutti; ne abbiamo presi anche con Milan, Juventus, Inter, Napoli e Lazio. Ora ci concentriamo sul Cagliari. Siamo la squadra più bucata, ma facciamo tanti gol».