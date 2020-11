Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l’incredibile vittoria dell’Inter: queste le dichiarazioni del belga

GRANDE SQUADRA – «Onestamente non siamo una grande squadra, non è un bene vivere difficoltà così. Abbiamo giocato male per 60 minuti, eravamo veramente in difficoltà e abbiamo giocato senza cattiveria e voglia. Poi ci siamo svegliati e abbiamo vinto, questo è l’importante»

LEADER – «No, sono un giocatore che vuole aiutare i suoi compagni. Non mi piace essere definito un leader, ci sono tanti giocatori esperti. Io ho solo 25 anni e voglio aiutare la squadra a vincere ma dobbiamo dare di più. Oggi non abbiamo giocato una grande partita».

ESULTANZA CON LAUTARO – «Giochiamo ad un gioco di guerra, COD, questa settimana gli regalo la Ps5 così comincia a imparare anche lui».