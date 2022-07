Lukaku resterà all’Inter anche la stagione 2023/24: i dettagli

Lukaku resterà all’Inter anche nella stagione 2023/24: ecco i dettagli e l’indiscrezione del Daily Mail

Il Daily Mail, poi confermata da Telegraph, ha lanciato un’indiscrezione riguardante Lukaku e l’Inter: ovvero, il belga vorrà rimanere anche la prossima stagione. Ecco i dettagli:

«La richiesta, riporta il quotidiano britannico, è arrivata proprio dallo stesso centravanti belga, che continuerà la sua avventura a Milano alle stesse condizioni concordate quest’anno, ovvero pagando una cifra attorno agli 8 milioni di euro per il prestito. Le due società sono infatti molto fiduciose di chiudere in questi termini l’affare per evitare che il giocatore torni al Chelsea: la speranza dei due club è che dopo due anni di prestito, a due anni dal termine del contratto coi Blues, il club italiano possa permettersi di finanziare Lukaku a titolo definitivo».