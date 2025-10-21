Pisa News
Lusuardi Pisa, arrivano aggiornamenti sulle condizioni del difensore nerazzurro! Il comunicato del club in vista del match contro il Milan
Lusuardi Pisa, arrivano aggiornamenti sulle condizioni del difensore nerazzurro in vista del match contro il Milan del prossimo turno!
Il Pisa ha aggiornato i propri tifosi sulla situazione legata agli infortuni, e in particolare riguardo Matheus Lusardi, difensore dei nerazzurri, anche in vista del match dell’ottava giornata di Serie A che i toscani giocaranno a San Siro contro il Milan venerdì 24 ottobre alle 20.45.
Il difensore nerazzurro, infortunatosi durante un contrasto nel penultimo allenamento della scorsa settimana, ha subito un serio trauma distorsivo al ginocchio destro, che ha comportato una lesione di alto grado al collaterale mediale.
IL COMUNICATO DEL CLUB – «Gli accertamenti strumentali effettuati sul difensore del Pisa, Matheus Lusardi hanno evidenziato una lesione di alto grado al collaterale mediale, conseguenza di un serio trauma distorsivo al ginocchio destro. Per Lusardi, infortunatosi in un contrasto durante il penultimo allenamento della scorsa settimana, è già stato impostato il percorso di recupero».
Gli accertamenti strumentali effettuati hanno confermato, dunque, la gravità del problema, ma, come comunicato dal club, è già stato avviato il percorso di recupero per Lusardi che sarà ugualmente indisponibile per il match contro i rossoneri. Il giocatore seguirà un programma specifico per tornare in campo il prima possibile, anche se la sua assenza potrebbe essere significativa per il Pisa nelle prossime settimane. Il club toscano continuerà a monitorare da vicino i progressi del difensore nel corso della riabilitazione.
