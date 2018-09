Roma in lutto: morto Giorgio Rossi, salvò la vita a Manfredonia – FOTO

Si è spento Giorgio Rossi, storico massaggiatore giallorosso dal 1957 al 2012: nel 1989 salvò la vita al calciatore Lionello Manfredonia, colpito da infarto in un match col Bologna

La Roma è in lutto per la scomparsa dello storico massaggiatore Giorgio Rossi, al club ininterrottamente per 55 anni: dal 1957, anno del suo arrivo in giallorosso, fino al 2012, quando in occasione del ritiro dall’attività professionale gli fu tributato l’omaggio della Curva Sud. Rossi si è spento all’età di 87 anni presso l’Ospedale Sant’Eugenio della Capitale, dove era ricoverato. Anche la Roma, tramite i propri account social, ha voluto ricordare il compagno di mille battaglie, vero e proprio personaggio iconico della squadra giallorossa per un lunghissimo periodo di tempo.

Particolare la storia di Rossi, figlio di medici, che entrò nello staff romanista nel 1957, ma che fino al 1961 continuò a lavorare anche come vigile del fuoco. Il suo nome è legato indissolubilmente ad un episodio: nel 1989 fu lui (insieme a Bruno Giordano) a salvare prontamente il calciatore giallorosso Lionello Manfredonia, colpito da un infarto in campo nel corso di una partita col Bologna (ironia della sorte proprio l’avversario odierno della Roma), evitandone il soffocamento con la lingua. Qualche tempo fa proprio Rossi aveva ricordato: «Riuscii ad aprire la bocca di Manfredonia con delle forbici, perché era bloccata. Da quel momento ci fu una squadra di ambulanze in ogni stadio».