Maccarone: «Un anno senza titoli alla Juventus è strano». Le parole dell’ex attaccante sui bianconeri

Massimo Maccarone è intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 per analizzare la situazione in casa Juventus e per parlare del possibile futuro della squadra di Allegri: di seguito tutte le sue dichiarazioni.

«Un anno senza titoli per la Juve è strano, sono ormai tanti anni che non succede. La Juve è un grande club, hanno sempre la pretesa e il dovere di vincere qualcosa, e non vincere può essere una delusione. Però per come era iniziata la stagione è arrivata in una finale di coppa. Tutte le annate sono diverse l’una dall’altra: se dovessero fallire in Coppa Italia dovrebbero ricostruire maggiormente a partire dall’anno prossimo».

