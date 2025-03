Maignan si riscatta con la Francia: tre rigori parati tra andata e ritorno con la Croazia per portare i Blues in semifinale

Maignan protagonista nel passaggio in semifinale di Nations League della Francia: tre rigori parati in due partite per riscattare un periodo difficile

Mike Maignan si è preso la scena con la Francia in Nations League, risultando decisivo nella doppia sfida contro la Croazia e trascinando i Bleus in semifinale. Dopo la sconfitta per 2-0 all’andata, la squadra di Deschamps ha ribaltato il risultato vincendo al ritorno e qualificandosi ai rigori. Tra i protagonisti ci sono stati Olise e Dembelé con i loro gol, ma il vero eroe è stato Maignan, autore di interventi fondamentali prima e durante la serie dal dischetto. Un riscatto personale per il portiere del Milan, che nelle ultime settimane aveva vissuto un periodo difficile con il club rossonero tra prestazioni sottotono ed errori pesanti.

Il portiere francese ha parato due rigori nella lotteria finale, respingendo i tiri di Baturina e Stanisic, e si era già distinto all’andata neutralizzando un penalty di Kramaric, evitando così un passivo peggiore per la sua squadra. Una prestazione da leader che ha confermato la sua importanza per la Nazionale e gli ha permesso di ritrovare fiducia. Di seguito le sue parole dopo la partita.

RIGORI PARATI – «È importante occupare molto spazio in porta. Nella gara di andata avevo i laser in faccia, i miei compagni di squadra sono entrati in area e questo ha dato fastidio al rigorista. Sta tutto nella testa, negli occhi, è un duello uno contro uno».