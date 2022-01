ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maitland-Niles: «Roma, ti dimostrerò di essere grande. Mou il meglio». Le dichiarazioni del nuovo acquisto giallorosso

Maitland-Niles si presenta così ai canali ufficiali della Roma: «Sono davvero contento di essere qui, tutti mi hanno accolto benissimo. Non vedo l’ora di cominciare. Sono un calciatore calmo, tranquillo, ma sono anche molto tenace. Ho molta resistenza e buona tecnica. E so anche leggere bene il gioco, sono un giocatore completo. Esordio con la Juve? È una bellissima sensazione. Sono qui per dimostrare il mio valore e lo farò in ogni partita. Le opportunità ci saranno, ma saranno le prestazioni a parlare».

ABRAHAM E SMALLING – «Sì, ho parlato con Tammy, che è un ragazzo fantastico. Non conosco bene Chris, ma lo conoscerò presto. Tammy mi ha detto quanto sia grande questo club. Ha voluto fortemente che venissi qui. Mi ha parlato della Roma e ho deciso di venire. È un passo importante per la mia carriera, per il mio futuro. Posso essere utile alla squadra e non vedo l’ora di iniziare».

MOURINHO – «È una grande opportunità. È uno dei migliori allenatori al mondo. Se non il migliore. Ha vinto moltissimi trofei ed è anche una grande persona. Dice quello che pensa, è una persona positiva, e vuole vincere. E nel calcio bisogna vincere. Avere lui come allenatore è il massimo che un giocatore possa desiderare».

OBIETTIVI – «Voglio diventare la migliore versione di me stesso. Voglio giocare con continuità, esprimermi al meglio e dimostrare il mio valore. Soprattutto al Club, all’allenatore e ai tifosi. Voglio dimostrare di essere un grande giocatore».