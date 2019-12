Mal di pancia Vidal: sbotta e lascia l’allenamento del Barcellona

Arturo Vidal ha dato segnali di chiaro malumore nell’ultimo allenamento del Barcellona in vista del Clasico

Arturo Vidal ha dato i primi segni di malumore e mal di pancia al Barcellona. Come riporta ESPN, nel corso della rifinitura in vista del Clasico di questa sera, il giocatore cileno ha lasciato anzitempo l’allenamento una volta saputo che non sarebbe partito tra i titolari del big match.

Un episodio che potrebbe sfruttare l’Inter in vista del mercato di gennaio per fare leva e portare il cileno alla corte di Conte.