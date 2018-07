Malcom-Inter, ancora nessun accordo: ecco il piano nerazzurro

L’Inter continua a trattare col Bordeaux per Malcom. Al momento però non c’è l’accordo tra le società: le ultimissime

Non c’è nessun accordo tra Inter e Bordeaux per il trasferimento di Malcom in nerazzurro. Il giocatore, che si è presentato in ritiro con qualche giorno di ritardo (ufficialmente aveva il permesso della società per motivi personale), ha già un accordo con l’Inter ma i nerazzurri non hanno l’intesa con il club francese. Dopo aver ingaggiato Politano, i nerazzurri pensano a un altro importante colpo per la fascia e il brasiliano classe ’97 del Bordeaux è uno dei grandi obiettivi di Piero Ausilio. Secondo Sky Sport, restano da vincere le ultime resistenze del club francese, con le due società alla continua ricerca di un accordo.

Al momento però non si è arrivati a una soluzione perché l’Inter spinge per una soluzione con un prestito con diritto di riscatto, i francesi sarebbero disponibili a parlare del prestito ma vorrebbero inserire un obbligo di riscatto raggiungibile a condizioni facili. L’Inter ha offerto un prestito oneroso di 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 30, i francesi sarebbero disposti a trattare alle stesse condizioni ma inserendo l’obbligo di riscatto. Al momento c’è distanza ma l’Inter non demorde e continua a trattare alla ricerca dell’intesa.