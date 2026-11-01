Malen domina in Europa, nessuno come lui nel 2026: la sliding door che ha cambiato totalmente il presente della Roma

Donyell Malen è il vero trascinatore della Roma e lo ha dimostrato riscrivendo la storia presente del club giallorosso

Nessuno nei principali cinque campionati europei viaggia con i ritmi realizzativi e la devastante continuità di Donyell Malen. L’anno solare 2026 ha incoronato l’attaccante olandese della Roma come il bomber più prolifico del continente, un riferimento assoluto capace di mettersi alle spalle i più celebrati centravanti del panorama internazionale. I numeri testimoniano una superiorità schiacciante: con 22 reti complessive e ben 12 marcature realizzate lontano dalle mura amiche, Malen guida in solitaria entrambe le speciali graduatorie nell’élite del calcio europeo, confermando una letalità impressionante soprattutto nelle gare in trasferta.

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Il sigillo a Udine e una media straordinaria: 8 gol in 10 gare di Serie A

L’ultima dimostrazione di forza è andata in scena sul terreno del Bluenergy Stadium, nel pirotecnico 2-5 con cui la formazione capitolina ha travolto l’Udinese. Anche in Friuli il centravanti dei Paesi Bassi ha impresso la propria firma d’autore sul tabellino, capitalizzando la manovra corale orchestrata da Gian Piero Gasperini. Con questa marcatura, il rendimento dell’olandese in Serie A raggiunge vette ragguardevoli: sono già 8 i gol messi a segno nelle prime 10 presenze, una media realizzativa da autentico fuoriclasse che lo colloca stabilmente tra i protagonisti assoluti della lotta al vertice.

La svolta di gennaio: come l’olandese ha trasformato l’attacco della Roma

L’esplosione statistica di Malen rappresenta la naturale evoluzione di un percorso iniziato nel calciomercato di gennaio, quando la dirigenza giallorossa ha deciso di puntare con decisione su di lui per colmare i deficit realizzativi della rosa. Dal momento del suo sbarco nella Capitale, il volto tattico della Roma è cambiato radicalmente. La rapidità fulminea nel ribaltare l’azione in contropiede, la feroce aggressione sui portatori di palla avversari e la freddezza chirurgica all’interno dell’area di rigore hanno fornito alla manovra offensiva soluzioni continue e imprevedibili.

Non più una formazione dipendente da fiammate episodiche, ma un ingranaggio implacabile dove il numero nove funge da perno imprescindibile sia nel legare il gioco con la trequarti, sia nello scattare con ferocia alle spalle delle linee avversarie. In vista degli impegni internazionali e della volata per lo scudetto, la certezza Malen costituisce la risorsa principale per alimentare le ambizioni di vertice dei capitolini.