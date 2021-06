Buone notizie dopo il malore di Eriksen: il centrocampista della Danimarca ha chiesto ai compagni di tornare in campo

Giungono notizie rassicuranti da Copenaghen dopo il malore che ha colpito Christian Eriksen durante il match di EURO 2020 tra Danimarca e Finlandia.

Come riportato da sportstudio, una volta trasportato in ospedale, il centrocampista dell’Inter è tornato cosciente e ha esortato i compagni di squadra a scendere in campo per concludere la partita.