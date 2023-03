Manchester City, Guardiola svela il futuro di Kompany

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del futuro dell’attuale tecnico del Burnley, Vincent Kompany

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa del futuro dell’attuale tecnico del Burnley, Vincent Kompany, che affronterà i Citizens in FA Cup il prossimo 18 marzo.

PAROLE – «Personalmente, sono felicissimo per i suoi successi al Burnley. Prima o poi tornerà. Il suo destino da allenatore del City è già scritto nelle stelle. Succederà. Non so quando ma succederà. E’ una mia sensazione. Forse mi sbaglio».