Manchester City, ufficiale il rinnovo di Kyle Walker

Il Manchester City ha reso noto di aver ufficializzato il rinnovo di Kyle Walker. Il difensore prolunga fino al 2026.

Il club ha deciso di annunciare la firma con un video citazione a The Wolf of Wall Street, in cui Kyle Walker, nei panni di DiCaprio, annuncia ai suoi compagni che non se ne andrà ‘I’m not leaving‘.