Manchester United, i Red Devils vorrebbero acquistare il calciatore gallese a gennaio. Pogba la contropartita per il Real

Sarà sicuramente un mercato di gennaio interessante sia in Italia che all’estero. In ballo ci sono nomi importanti tra i quali figura anche quello di Bale.

Come riporta il quotidiano inglese The Sun on Sunday infatti pare che il Manchester United si stia avvicinando all’acquisto del giocatore del Real Madrid. La chiave per far sì che avvenga lo scambio è invece Paul Pogba.