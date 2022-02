Manchester United, lanciata la sfida al Chelsea per Isak

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Manchester United e Chelsea sulle tracce di Alexander Isak, giovane attaccante della Real Sociedad: sfida in estate

Come riporta il Daily Mirror, Chelsea e Manchester United hanno posato entrambe gli occhi su Alexander Isak, attaccante in forza alla Real Sociedad.

Lo svedese, che in Spagna si è ripreso dopo la delusione tedesca con il Dortmund, è pronto a spiccare di nuovo il grande salto. Si profila una sfida in estate per il classe 1999 tra le due società.