Manchester United, l’ex attaccante difende Ronaldo: «Squadra di manichini»

Ronaldo United: un altro passo falso per i Red Devils in Premier League, ma l’ex attaccante difende il numero 7 lusitano

L’ex attaccante, Dean Saunders, difende Cristiano Ronaldo. Le sue parole a TalkSport sul numero 7 del Manchester United.

RONALDO UNITED – «Se chiedessi a Ronaldo quali sono i peggiori centrocampisti con cui ha giocato in carriera, Fred e McTominay non sono molto lontani dall’essere la risposta esatta. La gente si diverta a puntare il dito contro Ronaldo, ma lui gioca con in squadra dei manichini, alcuni dei quali non sono neanche sulla sulla stessa lunghezza d’onda».