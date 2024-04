Premier League, lo United ferma il Liverpool: cambia la vetta!

Le ultime sulla Premier League dopo la sfida tra Manchester United e Liverpool, terminata 2-2. Tutti i dettagli

Gol e spettacolo a Old Trafford nel big match della trentaduesima giornata di Premier League tra Manchester United e Liverpool. La squadra di Klopp passa in vantaggio a metà primo tempo con la rete di Luis Diaz, ma nella ripresa Bruno Fernandes e Mainoo ribaltano il punteggio. Serve poi un rigore, trasformato da Salah, ai Reds per ritrovare il pareggio all’84’.

La squadra di Ten Hag resta al sesto posto in classifica, mentre l’Arsenal aggancia il Liverpool in vetta. Adesso anche il Manchester City è -1.