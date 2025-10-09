Manchester United, redenzione Maguire: si lavora al rinnovo del difensore inglese che mesi fa era al centro delle critiche dei tifosi

Una delle più sorprendenti storie di redenzione della Premier League sta per avere il suo lieto fine. Harry Maguire, difensore che fino a pochi mesi fa sembrava destinato a un addio inglorioso al Manchester United, è ora a un passo dal firmare un nuovo contratto con il club. La società ha infatti avviato le trattative per blindare il giocatore, il cui accordo attuale è in scadenza a giugno.

Sembra passata un’eternità da quando Maguire era il bersaglio principale delle critiche di tifosi e addetti ai lavori. Dopo aver perso la fascia di capitano e il posto da titolare, la sua partenza in estate sembrava una formalità. Invece, con una professionalità e una tenacia ammirevoli, il difensore inglese è rimasto a Old Trafford, ha lavorato in silenzio e, sfruttando le occasioni che gli sono state concesse, si è ripreso un ruolo da protagonista al centro della difesa.

Le sue recenti prestazioni, unite a una leadership ritrovata, hanno convinto pienamente la dirigenza e lo staff tecnico. Il Manchester United, come confermato da fonti vicine al club, è ora “soddisfatto del contributo e della leadership di Maguire”, un’inversione di rotta totale rispetto a un anno fa. A riportarlo è Fabrizio Romano.

Per questo, sono stati avviati i colloqui ufficiali per il rinnovo. Nei giorni scorsi si è tenuto un primo, proficuo incontro faccia a faccia tra il club e l’entourage del giocatore. Le parti si rivedranno presto per discutere le condizioni di un nuovo accordo pluriennale. Quello che sembrava un addio certo si è trasformato in un nuovo inizio: la firma sul contratto sarà il giusto premio per la straordinaria resilienza di un giocatore che ha saputo trasformare i fischi in applausi.