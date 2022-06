Manchester United, Old Trafford cambia nome?

Il Manchester United potrebbe cambiare il nome dell’Old Trafford. I diritti sul nome dello stadio per ripianare 500 milioni di debiti

Il Manchester United potrebbe rinunciare all’Old Trafford. O quanto meno al suo nome. Secondo quanto riportato dal Mirror, la situazione economica del club inglese è piuttosto delicata.

Attualmente i Red Devils vedono già il proprio bilancio in debito di oltre 500 milioni di sterline e i lavori allo stadio potrebbero addirittura far raddoppiare questa cifra. Per questo motivo lo United starebbe pensando alla vendita dei diritti del nome dell’Old Trafford, sulla scia di quanto pensato nei mesi scorsi dal Barcellona per il Camp Nou.