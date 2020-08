Il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, è risultato positivo al Covid-19 e non è stato convocato in nazionale

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, è risultato positivo al Covid-19 e non è stato convocato in nazionale francese per i prossimi impegni di Nations League.

Lo ha comunicato ufficialmente lo stesso commissario tecnico, Didier Deschamps, nel corso della presentazione dei convocati della Francia. Al posto del centrocampista ex Juventus è stato chiamato Eduardo Camavinga.