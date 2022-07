Manchester United, Ronaldo non parte per la tournée in Asia: la decisione del club

Cristiano Ronaldo non è partito per la tournée del Manchester United in Asia: i Red Devils hanno preso una decisione sulla possibile sanzione

Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla tournée che svolgerà in Asia il Manchester United. Sta ovviamente facendo rumore l’assenza del portoghese, che sembra intenzionato a lasciare i Red Devils dopo una sola stagione per continuare a giocare in Champions League.

Tuttavia, non sono previste sanzioni da parte dello United nei confronti dell’ex Juventus. A riferirlo è il Daily Star: il club inglese non avrebbe intenzione di punire CR7, ma il suo futuro è sempre più in bilico.