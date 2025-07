Manchester United, scoppia la bufera! Causa milionaria da un ex Napoli: «Negligenza medica!». Un capitano delle giovanili porta il club in tribunale, una battaglia legale senza precedenti - Calcio News 24

Scoppia la bufera in casa Manchester United. Ecco le ultime novità tra polemiche e anche un grande ex del Napoli

Un’altra tegola si abbatte sul Manchester United. In un periodo già turbolento per i risultati sportivi, il club di Old Trafford deve ora affrontare una delicata e spinosa battaglia legale. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, l’ex difensore Axel Tuanzebe ha intentato una causa contro la sua ex squadra per una presunta negligenza medica. Un’azione legale di grande valore, stimata in oltre 1 milione di euro, che getta un’ombra pesante sulla gestione sanitaria del club.

La vicenda, depositata presso l’Alta Corte del Regno Unito la scorsa settimana, risale a un infortunio non specificato avvenuto nel luglio del 2022. In quella stagione, Tuanzebe rimase fermo per ben 195 giorni, un calvario che di fatto ne ha compromesso la carriera ai massimi livelli. Dopo quel lungo stop, fu ceduto in prestito allo Stoke City, dove collezionò appena cinque presenze, per poi lasciare definitivamente lo United a parametro zero l’estate successiva. La causa legale intentata dal giocatore, oggi 27enne e neo-acquisto del Burnley, punta a fare luce su presunte mancanze da parte dello staff medico del club nella gestione del suo problema fisico.

Questa azione legale ha il sapore di un triste epilogo per un giocatore che era un vero e proprio “figlio” del Manchester United. Entrato nel settore giovanile a soli otto anni, Tuanzebe aveva scalato tutte le gerarchie, indossando la fascia di capitano in ogni categoria fino al debutto in prima squadra nel 2017. Il suo ultimo match con i Red Devils fu la sfortunata finale di Europa League del 2021, persa ai rigori contro il Villarreal. Da quel momento, anche a causa di una sfortunata parentesi in prestito al Napoli – dove ha collezionato solo una manciata di minuti in due sporadiche presenze tra campionato e Coppa Italia -, la sua carriera non è più decollata. Il club, per ora, non ha rilasciato commenti ufficiali.