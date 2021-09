Manchester United, sette nomi in partenza: gennaio infuocato

A gennaio ben sette giocatori rischiano di lasciare il Manchester United perchè fuori dal progetto: ecco di chi si tratta

Come riferito dal Sun, il gennaio del Manchester United si prospetta particolarmente movimentato. Per volere di Ole Solskjaer, infatti, i Red Devils sono pronti a lavorare alle cessioni di ben sette giocatori: Jones, Bailly, Lingard, Martial, Dalot, Telles e Van de Beek.

Per i più giovani possibile chance in prestito, mentre per gli altri si cercherà una cessione a titolo definitivo.