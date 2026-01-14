Manchester United, svolta Carrick: subito il derby contro il City! E sul mercato… Le mosse dei Red Devils dopo il suo arrivo sulla panchina

Il Manchester United ha sciolto le riserve sul dopo-Amorim, affidandosi a un volto storico per tentare di salvare la stagione. Sarà Michael Carrick a guidare la squadra in veste di allenatore ad interim fino al termine del campionato. L’ex centrocampista inglese, bandiera dell’Old Trafford, ha vinto il ballottaggio con la leggenda Ole Gunnar Solskjaer per raccogliere la pesante eredità dell’esonerato tecnico portoghese Ruben Amorim. Il battesimo di fuoco per il nuovo mister non potrebbe essere più arduo: il debutto è fissato per sabato prossimo nell’incandescente derby contro i rivali cittadini del Manchester City. Una sfida ad altissima tensione che servirà a misurare subito il polso della squadra, mentre la dirigenza pianifica con calma la scelta della guida tecnica definitiva per l’estate.

La vera novità di questa gestione “traghettatrice” risiede però nelle strategie operative. A differenza della linea austera tenuta da Amorim, che aveva escluso movimenti invernali, la proprietà ha deciso di sostenere Carrick mettendo sul piatto un budget immediato di circa 20 milioni di sterline. Secondo il Guardian, l’obiettivo primario per la mediana è Ruben Neves, l’esperto regista lusitano ed ex capitano del Wolverhampton, considerato il profilo ideale per ridare geometrie e leadership al reparto. Per la difesa si guarda in prospettiva: piace moltissimo El Chadaille Bitshiabu, ventenne gigante francese in forza al RB Lipsia, che ha trovato poco spazio in Bundesliga. La concorrenza però è feroce: West Ham, Leeds United e Monaco sono pronte a darsi battaglia per il talento transalpino.

Sul fronte delle uscite, si profila l’addio di Manuel Ugarte. Il roccioso mediano uruguaiano, che grava sulle casse dei Red Devils con un oneroso stipendio da 150.000 sterline a settimana, è finito prepotentemente nel mirino del Galatasaray. I turchi stanno negoziando un prestito con diritto di riscatto. Decisiva potrebbe rivelarsi l’opera di convincimento dei connazionali Fernando Muslera e Lucas Torreira, pilastri del club di Istanbul, che stanno spingendo Ugarte ad accettare la destinazione turca per ritrovare minutaggio e fiducia lontano dalle pressioni inglesi.