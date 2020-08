Maguire: «Siviglia? Sconfitta difficile da accettare, siamo tutti devastati»

Harry Maguire, difensore del Manchester United, ha parlato dopo la sconfitta di Europa League contro il Siviglia

Harry Maguire, difensore del Manchester United, ha commentato ai microfoni di BT Sport la sconfitta rimediata in semifinale di Europa League contro il Siviglia. Ecco le sue parole:

«E’ una sconfitta difficile da accettare, siamo tutti devastati perché abbiamo creato tante occasioni da gol. Siamo stati la miglior squadra in campo, ma nonostante questo abbiamo perso. Abbiamo cominciato il match mantenendo una pressione alta, mentre poi gli abbiamo lasciato troppe volte il possesso del pallone. Siamo usciti in semifinale per tre volte in questa stagione, è una delusione. Sappiamo di poter migliorare ulteriormente, ma stasera abbiamo veramente dominato: in un altro giorno, probabilmente avremmo vinto facilmente. In campo si è visto il nostro talento, quest’anno abbiamo fatto un enorme miglioramento».