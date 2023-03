Mancini come Vicini: 2-0 a Malta senza juventini in campo

Quinta volta che l’Italia gioca a Malta e quinta vittoria. Roberto Mancini si riconnette idealmente al primo appuntamento, risalente al 6 dicembre 1986. Le coincidenze tra oggi e il lontano precedente non sono poche. Anche in quel caso l’occasione era la qualificazione all’Europeo in Germania. Il punteggio fu assolutamente identico, 2-0 per gli azzurri, maturato anche in quel caso interamente nel primo tempo, grazie alle reti di Ferri e Altobelli. Infine, esattamente come stasera, anche allora l’undici proposto da Azeglio Vicini non aveva giocatori della Juventus presenti nell’undici titolare.