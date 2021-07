Roberto Mancini celebra il passaggio del turno dell’Italia: in semifinale a Wembley gli azzurri affronteranno la Spagna

Roberto Mancini ha commentato il passaggio dell’Italia in semifinale: battuto il Belgio 1-2 con gli azzurri che volano a Wembley dove affronteranno la Spagna. Le parole a Rai Sport.

«Abbiamo meritato di vincere, sono stati straordinari nel gioco gli ultimi 10 minuti abbiamo sofferto perché eravamo stanchi. Potevamo fare qualcosa in più. 25 minuti di sofferenza all’inizio? No, un po’ alla fine ma ci stava, avevamo speso tanto. Risultato minimo centrato? Non avevamo nessun risultato minimo, siamo partiti per il massimo che potevamo fare. Spagna? Godiamoci questa vittoria».