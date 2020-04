Mancini: «Eriksen davanti alla difesa? Potrebbe farlo. Sullo scudetto…»

Nella lunga intervista a Sky Sport Roberto Mancini ha avuto modo di parlare dell’Inter e del campionato di Serie A

ERIKSEN – «Davanti alla difesa? Tecnicamente potrebbe anche farlo. Mi sembra, per quello che lo conosco, mi sembra più un interno offensivo, quello che fa Barella o faceva prima Brozovic. Però è bravo tecnicamente, può anche trasformarsi in un play. Ma non è mai facile per un giocatore che arriva dall’estero adattarsi alla Serie A».

SCUDETTO – «Chi vedo avvantaggiata? Non è una risposta facile, è successa una cosa così anomala… La Juve rimarrà avvantaggiata, ma qui è come riprendere un campionato dopo una sosta estiva, tutto può succedere».