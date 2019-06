Mancini: «Sarri Juve? Torna più preparato. La Nazionale vuole migliorare»

Roberto Mancini parla ai microfoni di Sky Sport: «Sarri alla Juve? Torna ancora più preparato dall’esperienza all’estero»

L’attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione dedicata al calciomercato. Ecco le sue parole:

«Sarri alla Juventus? Gli allenatori italiani che vanno all’estero fanno un’esperienza straordinaria. Sicuramente sarà un bene per il calcio italiano, Sarri torna ancora più preparato. Non so come potrà giocare la Juventus, sicuramente i bianconeri faranno altri acquisti per migliorare la rosa. La Nazionale azzurra? Noi dobbiamo ancora migliorare, lo facciamo partita dopo partita. Abbiamo riportato entusiasmo per la Nazionale, questo è ancora più bello. Adesso tocca a noi: vogliamo continuare a migliorare».