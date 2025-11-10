Mancini torna in panchina! L’ex ct azzurro ha accettato la nuova sfida. La firma sul contratto è attesa a breve, i dettagli

Mancini ha detto sì: l’ex commissario tecnico dell’Italia pronto a iniziare una nuova avventura. Firma imminente

Roberto Mancini ha scelto la sua nuova avventura. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana ha accettato la proposta dell’Al Sadd e si prepara a tornare in panchina, questa volta nel campionato qatariota. La notizia è stata confermata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha rivelato come il tecnico abbia comunicato al club la sua decisione definitiva.

Con questa mossa si chiudono le speculazioni sul suo futuro, alimentate negli ultimi mesi da continui accostamenti alle panchine più prestigiose d’Europa e della Serie A. Anche la Juventus aveva valutato il suo profilo durante il casting per il dopo-Allegri, prima di puntare su Luciano Spalletti, ma Mancini non era mai stato un obiettivo prioritario.

La trattativa con l’Al Sadd si è sbloccata nelle ultime ore grazie alla definizione di un punto cruciale: la durata del contratto. Mancini ha ottenuto l’inserimento di una clausola di uscita valida dall’estate 2026, condizione ritenuta fondamentale per lasciare aperta la possibilità di un ritorno in Europa o di un incarico con una nazionale in vista dei prossimi cicli internazionali.

Con l’accordo ormai definito su tutti i fronti, la firma è attesa a breve. Il tecnico di Jesi porterà la sua esperienza in Medio Oriente, uscendo così dal mercato degli allenatori “liberi” che interessava diversi club europei in cerca di soluzioni. Mentre la Juventus prosegue con Spalletti e la Fiorentina ha appena affidato la panchina a Vanoli, Mancini ha scelto di intraprendere una nuova sfida professionale lontano dall’Italia.

