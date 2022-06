Mandragora tra Juve, Torino e Fiorentina: la situazione

Mandragora tra Juve, Torino e Fiorentina: il punto sul futuro del centrocampista

Il futuro di Rolando Mandragora resta incerto. Il Torino aveva tempo fino al 17 giugno per sfruttare l’opzione di riscatto presente nell’accordo con la Juve a 14 milioni di euro, ma ha deciso di non esercitarla.

I granata restano però in corsa per il giocatore. Il centrocampista è anche nella lista della Fiorentina come sostituto di Torreira, ma ad oggi non risultano contatti. Lo riporta JuventusNews24.com.