Rolando Mandragora torna al Torino dopo l’esperienza alla Fiorentina: «Un bell’effetto rivedere il Filadelfia, sono contento»

Il ritorno di Rolando Mandragora al Torino è ufficialmente iniziato con il primo contatto diretto con l’ambiente granata. Il centrocampista classe 1997, arrivato negli ultimi giorni di mercato dalla Fiorentina, ha parlato ai media presenti fuori dallo stadio Filadelfia, mostrando entusiasmo e una forte motivazione nel riabbracciare la maglia che ha già indossato in passato.

Mandragora, centrocampista completo e duttile, capace di agire sia da mezzala sia da regista, ha vissuto a Torino una delle parentesi più significative della sua carriera. Proprio per questo, il ritorno in granata ha un valore particolare che ha evidenziato un legame profondo con l’ambiente e con la tifoseria.

Il centrocampista ha spiegato anche le ragioni della sua scelta, sottolineando come il Torino sia sempre stato un luogo in cui si è sentito valorizzato e a proprio agio. Le sue parole raccolte da Calcionews24:

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PAROLE – «Sono contento, un bell’effetto rivedere il Filadelfia. Avevo lasciato qualcosa in sospeso e sono felice di essere tornato. Perché ho deciso di tornare? Qui sono sempre stato bene, l’ho detto spesso. Torno volentieri per dare una mano ai miei nuovi compagni».

Il suo arrivo rappresenta un tassello importante per il progetto tecnico del Torino, che punta su un giocatore esperto, con leadership e capacità di gestione dei ritmi di gioco. Mandragora porta con sé qualità, personalità e conoscenza della Serie A, elementi che possono rivelarsi decisivi per la crescita del centrocampo granata.

Il club, che ha lavorato intensamente negli ultimi giorni di mercato per chiudere l’operazione, considera Mandragora un rinforzo strategico per equilibrio, intensità e mentalità. Il ritorno al Filadelfia segna l’inizio di un nuovo capitolo, con il giocatore pronto a mettersi a disposizione e a ritrovare continuità.