Maradona accolto a La Plata come un re: 20mila spettatori per la presentazione del Pibe de Oro come tecnico del Gimnasia

La popolarità e l’amore per Diego Armando Maradona non passano mai di moda. E come potrebbero mai, verrebbe da dire, per un giocatore che ha fatto quello che ha fatto nella sua carriera. Il Pibe de Oro è di recentissimo diventato il tecnico del Gimnasia, club con sede a La Plata.

Prima di iniziare ufficialmente la sua avventura, l’ex attaccante ha voluto conoscere i tifosi che lo seguiranno in quest’anno calcistico. Nella località argentina, per l’occasione, si è presentato l’incredibile numero di 20mila spettatori. Dopo aver intonato cori d’apprezzamento, Maradona ha ceduto, lasciando cadere qualche lacrima dall’emozione.