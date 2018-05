La Roma vuole Ivan Marcano, difensore in scadenza di contratto con il Porto. Il centrale sta per firmare un triennale con i giallorossi

Tanti club sulle tracce di Ivan Marcano, la Roma si è mossa con largo anticipo e attende il sì definitivo che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il centrale spagnolo classe 1987 di proprietà del Porto è in scadenza di contratto e può firmare con i giallorossi nelle prossime settimane. Il calciatore è corteggiato da alcuni club spagnoli, come ad esempio Siviglia e Betis, ma la Roma è in vantaggio.

La Roma è ottimista ma il sì del difensore centrale spagnolo non è ancora arrivato. Il difensore però sembra sempre più convinto ad accettare l’offerta della Roma: triennale da 2 milioni di euro a stagione. Il difensore può essere una valida alternativa a Federico Fazio. A Trigoria, secondo La Gazzetta dello Sport, attendevano una risposta definitiva entro oggi ma dovranno attendere qualche giorno in più. Come detto, filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione.