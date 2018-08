Marcelo convitato di pietra bianconero: a Villar Perosa i tifosi lo invocano

Marcelo l’acquisto più invocato dal popolo juventino sul finire di mercato: ieri a Villar Perosa i tifosi bianconeri si sono schierati chiedendo alla società uno sforzo per il brasiliano

Il suo nome – tra gli assenti – è stato il più gettonato ieri a Villar Perosa: tutti lo vogliono, tutti lo nominano, tutti lo cercano. Marcelo è il fanta-acquisto di fine mercato che i tifosi della Juventus chiedono alla società come ciliegina sulla torta di una sessione praticamente mai vista prima d’ora. Non un colpo impossibile quello della Juve, sia chiaro, anche se le possibilità di arrivare al terzino del Real Madrid sono comunque al momento abbastanza ridotte. Eppure ieri, alla presenza di John Elkann, Andrea Agnelli e tutti i massimi dirigenti bianconeri accorsi per la consueta amichevole di famiglia pre-stagionale, i cinquemila tifosi juventini accorsi hanno invocato il nome del brasiliano.

A far propendere il popolo bianconero per Marcelo non tanto la necessità di un altro esterno (sebbene nei programmi juventini potrebbe esserci anche l’eventualità di una cessione di Alex Sandro per far posto al connazionale), quanto il rapporto di amicizia che lega notoriamente il terzino del Real Madrid al neo-juventino Cristiano Ronaldo, che infatti avrebbe a sua volta spinto per l’ingaggio del brasiliano. Così ieri a Villar Perosa, nel giorno di Ronaldo che si materializza tra la folla, è stato anche chi non c’era – Marcelo – a far parlare di sé.