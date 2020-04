Marchisio: «Gol all’Inter? Avrei voluto essere sugli spalti per esultare alla mia rete»

Claudio Marchisio ha parlato durante l’ultima puntata di “A Casa con la Juve”. Queste le parole dell’ex bianconero

Claudio Marchisio ha parlato durante l’ultima puntata di “A Casa con la Juve”. Queste le parole dell’ex centrocampista bianconero.

GOL ALL’INTER NELLE GIOVANILI E IN PRIMA SQUADRA – «Quando rivedo quello all’Inter in Serie A, c’è un filo che mi lega con il gol nelle giovanili. Quel gioco di gambe ti permette di capire quanto gli sforzi siano necessari per farlo. Io dico sempre a mia moglie che mi emoziono tantissimo a rivedere quel gol, perchè avrei voluto essere sugli spalti per esultare al mio gol in campo. Sulla scarpa sinistra avevo i tacchetti a 13 in gomma, sulla destra i tacchetti a 6 in ferro. Sono andato a cambiarmi subito le scarpe e quando ho segnato non ho capito niente, baciavo tutti».