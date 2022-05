Marchisio: «La Juve poteva vincere lo scudetto. Con la coppa stagione da 6»

L’ex bianconero Marchisio ha parlato della stagione della Juventus in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione dei bianconeri in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter.

COPPA ITALIA – «Quando arrivi alla fine di una stagione guardi il percorso, in crescita dopo una partenza preoccupante. Dovendo esprimere un voto, con la coppa arriverebbe alla sufficienza. Senza, per come è abituata, no».

RAMMARICO SCUDETTO – «Ero allo Stadium e mi ricordo di un’Inter svuotata, stanca, fisicamente e mentalmente: era una partita difficile per loro, la Juve per demeriti suoi non è riuscita a portarla a casa. Per la situazione di allora dei nerazzurri, ma anche di Milan e Napoli che non riuscivano a fare lo sprint per staccarsi, sarebbe stata una bella spinta psicologica, anche in virtù dei giocatori di esperienza che ha ancora in spogliatoio. Poteva davvero arrivare a uno scudetto impensabile».

VLAHOVIC – «È un talento puro, che migliorerà con il passare degli anni, ma il suo arrivo con gol immediati aveva fatto pensare che si fosse inserito senza contraccolpi. Non può essere così, ci vuole del tempo: infatti poi ha cominciato a trovare difficoltà, almeno a livello realizzativo. Questi sei mesi sono serviti a lui e alla Juve per conoscersi: nella prossima stagione le sue qualità devono essere espresse con continuità».

