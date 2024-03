Marco Materazzi: «C’è un giocatore dell’Inter di oggi che mi assomiglia»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida contro l’amico Thiago Motta e il Bologna

Bologna-Inter è una sfida che mette insieme da una parte e dall’altra protagonisti dell’Inter del Triplete come Arnautovic e Motta. Ne ha parlato Marco Materazzi a La Gazzetta dello Sport, spaziando su tanti temi di casa nerazzurra, compreso il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

ARNAUTOVIC UNISCE L’INTER DEL TRIPLETE E QUESTA – «Da noi era un bambino con cui scherzavamo per farlo crescere. Ora è un uomo e un grande giocatore che non ha nulla da dimostrare. Quando l’ho visto d’estate gli ho solo detto “stai tranquillo” e lui mi ha sorriso. Gli infortuni lo hanno frenato, ma lui non entra mai con il broncio, anzi ha l’atteggiamento giusto. Certo, davanti ha due mostri, però ha capito il ruolo e ora arriva la “sua” partita contro il Bologna».

THIAGO MOTTA – «Thiago è concreto senza inutili bollicine, intelligente, preparato. Poteva prendere in corsa il Psg, lì aveva la strada spianata ma ha voluto farsi le ossa a Genova, Spezia e ora a Bologna: si è costruito passo dopo passo e ha evitato salti nel buio, come il Napoli post-scudetto. Anche questo fa capire che testa abbia, il suo Bologna è forte come lui. Spero che non vada on una grande d’estate e resti lì in Emilia per un po’, così noi continuiamo a vincere con Inzaghi e poi un giorno, chissà quando, potrà essere lui a prendere il posto di Simone».

IL MATERAZZI DI OGGI – «Acerbi forse si avvicina per la storia, perché si è consacrato tardi. Ma mi rivedo in Bastoni, un po’ nel fisico e un po’ nel modo in cui lancia di sinistro».

SIMEONE – «Un brutto ricordo e tutti sanno qual è, quindi meglio non parlarne. Però questo può essere davvero l’ostacolo più duro verso la finale»