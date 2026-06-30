Clamoroso dietrofront di Marco Turati! Salta il Catanzaro, allenerà lo Spezia. La ricostruzione di quanto successo

Marco Turati cambia idea, niente Catanzaro! Il tecnico allenerà lo Spezia, tutti i dettagli su quanto accaduto per la panchina dei calabresi

Una clamorosa sorpresa scuote i quadri tecnici del calcio italiano in questa movimentata sessione di calciomercato. A poco più di due settimane dal suo annuncio ufficiale, si registra infatti l’inatteso e repentino dietrofront di Marco Turati. L’allenatore, che sembrava ormai pronto a guidare il Catanzaro nella prossima stagione, ha cambiato radicalmente idea ed è ora vicinissimo a sedersi sulla panchina dello Spezia. Un vero e proprio colpo di scena che costringe i club coinvolti a ridisegnare i propri piani strategici in tempi record. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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Il nodo burocratico del contratto e la questione Coverciano

La situazione presenta risvolti burocratici e regolamentari non indifferenti. Il tecnico aveva infatti formalizzato il proprio accordo con la società calabrese lo scorso 13 giugno, con un contratto regolarmente depositato presso gli organi competenti. Di conseguenza, il legame giuridico con i giallorossi è a tutti gli effetti attivo. Per sbloccare la complessa situazione e consentire il suo trasferimento in Liguria, si renderà adesso necessario trovare un accordo bilaterale tra i due club o, in alternativa, andrà individuata una via d’uscita affinché il mister possa liberarsi e firmare con gli aquilotti.

C’è inoltre un dettaglio cruciale legato alla formazione professionale dell’allenatore. Proprio in virtù dell’accordo precedentemente stipulato con il sodalizio calabrese, Turati era riuscito a ottenere la necessaria deroga per frequentare il corso a Coverciano. Questo tassello regolamentare rende la transizione ancor più delicata, costringendo il management dello Spezia a muoversi con estrema cautela per non compromettere la posizione del mister.

Il fattore Guido Angelozzi e i ricordi dello Spezia

A fare la differenza e a far pendere l’ago della bilancia in favore della destinazione ligure è stato il fortissimo legame professionale e umano con Guido Angelozzi, attuale direttore dell’area tecnica dello Spezia. Il feeling tra Turati e Angelozzi affonda le proprie radici in una pagina gloriosa della storia recente del club bianconero.

I due hanno infatti già condiviso una trionfale esperienza lavorativa durante la memorabile stagione 2019/2020, culminata con la storica prima promozione in Serie A degli aquilotti. In quell’annata, Turati ricopriva il ruolo di collaboratore all’interno dello staff di Vincenzo Italiano, consolidando una stima reciproca con il dirigente che oggi si è rivelata il fattore decisivo per il suo cambio di rotta.

Catanzaro subito al lavoro per il sostituto

In casa giallorossa, incassato il colpo dell’addio a sorpresa, non c’è tempo per i rimpianti. I vertici del Catanzaro si sono immediatamente attivati sul mercato e stanno già sondando diverse piste per individuare un’alternativa in panchina nel più breve tempo possibile. Con il raduno estivo ormai alle porte, la dirigenza calabrese vuole trovare una guida tecnica determinata, capace di azzerare rapidamente questa inattesa parentesi e proiettare la squadra verso gli obiettivi del nuovo campionato.