Maresca, è BUFERA: presunte MINACCE a un calciatore in Kuwait, interviene la Uefa

Le ultime sulle accuse nei confronti di Fabio Maresca, arbitro internazionale di Serie A, per delle presunte minacce ad un calciatore

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul caso scoppiato intorno a Fabio Maresca. L’arbitro internazionale di Serie A è infatti stato accusato di aver minacciato di morte un calciatore durante una partita arbitrato in Kuwait.

Una denuncia che gli impedirà di svolgere il ruolo di quarto uomo per Psv-Sporting Lisbona in Champions League, visto che la Uefa ha deciso di annullare la sua designazione per accertare i fatti.