Marotta: «Concentrati su stasera, vogliamo continuare con Perisic. E Dybala…». Le parole dell’ad dell’Inter

Giuseppe Marotta a Mediaset prima di Juve Inter. Le sue dichiarazioni.

ALTRI PENSIERI – «La Coppa è uno dei trofei più importanti a livello italiano ed europeo. Questo trofeo ci manca da undici anni, c’è tanta motivazione sapendo anche che c’è il Derby d’Italia. E allora le motivazioni sono anche più forti».

DYBALA E LAUTARO – «Se guardiamo le statistiche siamo il miglior attacco. I nostri attaccanti arrivano frequentamente al gol, il nostro reparto offensivo è molto buono. Siamo contenti di avere questi giocatori e vorremmo continuare con loro, ce li teniamo stretti».

CHI PUO’ MIGLIORARE ANCORA – «Tutti finchè non smettono possono migliorare, come i dirigenti e gli allenatori. Oggi è un accrescimento per tutti coloro che giocheranno in un momento concitato della stagione. Anche con il Cagliari ci giocheremo una posta importante. Sono appuntamenti che fanno bene a tutto l’ambiente e, al di là del prestigio, questo è un banco di crescita che ci vedrà impegnati la prossima stagione ancora su tutti i fronti».

