Marotta sicuro: «Mercato? L'Inter è intenzionata ad agire in quella maniera. Sull'addio di Inzaghi...» - Calcio News 24

Marotta parla del futuro dell’Inter tra mercato e addio di Inzaghi: considerando anche nel mezzo l’inizio del Mondiale per Club

In occasione della sfida tra Monterrey e Inter, gara d’esordio dei nerazzurri nel Mondiale per Club, il presidente Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per affrontare diversi temi caldi che ruotano intorno al mondo interista. Le sue parole hanno toccato il calciomercato, il recente addio di Simone Inzaghi e le prospettive future del club.

Marotta ha commentato con fermezza le dichiarazioni provenienti dall’Arabia Saudita, dove il CEO dell’Al Hilal ha confermato l’interesse per Inzaghi, ex tecnico dell’Inter ora diretto verso una nuova avventura professionale. «Questi tipi di dichiarazioni si susseguono, così come arrivano puntuali anche le smentite – ha spiegato Marotta –. Abbiamo preso atto della volontà dell’allenatore, ormai è una vicenda chiusa che fa parte del passato. Non vogliamo entrare in ulteriori analisi o polemiche. Ora siamo concentrati sul presente, e questa partecipazione al Mondiale per Club è motivo di grande orgoglio per tutti noi, soprattutto grazie alla guida di Cristian Chivu».

Il presidente interista ha poi parlato della fase di transizione che sta vivendo il club: «Questa competizione rappresenta un punto di congiunzione tra la vecchia e la nuova stagione. È un’occasione straordinaria, e ci permette di mostrare il valore del gruppo anche su un palcoscenico internazionale».

Sul fronte calciomercato, Marotta ha confermato che il lavoro della dirigenza è in pieno svolgimento. Con lui, il direttore sportivo Piero Ausilio e il braccio destro Dario Baccin stanno già lavorando da tempo per costruire l’Inter del futuro. «Da mesi analizziamo i profili giusti per rinforzare la squadra – ha dichiarato Marotta –. Alcune operazioni sono già state concluse, come sapete, mentre altre verranno finalizzate entro il prossimo mese. È fondamentale ribadire che la volontà nostra, e soprattutto della proprietà, è quella di mantenere lo zoccolo duro di questa squadra. La stabilità è alla base dei successi futuri».

Con queste dichiarazioni, Marotta ha mostrato ancora una volta la sua visione manageriale lucida e orientata alla continuità. La sua figura resta centrale nella costruzione dell’Inter del domani, una squadra che vuole restare protagonista in Italia e in Europa.

Tra passato e futuro, Marotta guida l’Inter con la sua consueta determinazione, e i tifosi sanno di poter contare su una dirigenza forte, competente e ambiziosa.