Inter, pronta la rivoluzione: Zhang presidente, Marotta a.d.

Novità in casa Inter. Il club nerazzurro si appresta a cambiare: Steven Zhang presidente, Beppe Marotta nuovo amministratore delegato

Oggi primo Consiglio d’Amministrazione in casa Juventus senza Beppe Marotta da 8 anni a questa parte. L’ormai ex ad è ancora sotto contratto con i bianconeri e dovrà trovare l’accordo per la risoluzione, per poi ripartire. Secondo Tuttosport, l’ex dirigente, legato da un contratto senza scadenza come diretto generale, dovrebbe risolvere il suo accordo nei primi giorni della prossima settimana. Poi potrà iniziare a dedicarsi al futuro che potrebbe parlare nerazzurro. Scartata l’ipotesi Club Italia, Marotta è pronto a ripartire dai ‘rivali’ dell’Inter.

Il club nerazzurro sembra essere quello più vicino all’ingaggio di Marotta. I nerazzurri stanno per cambiare i quadri dirigenziali. Via Erick Thohir, il nuovo presidente sarà Steven Zhang che ieri ha vissuto una giornata sotto i riflettori. Presente a Barcellona, ha pranzato con Bartomeu e Braida da Hofmann (la delegazione nerazzurra era composta pure da Javier Zanetti, dall’ad Antonello, dal chief officer Gardini), quindi la serata al Camp Nou dove si è seduto al fianco del numero uno dei catalani. L’assemblea domani nominerà Zhang jr presidente dell’Inter, in attesa poi dell’ingresso di Beppe Marotta che dovrebbe avvenire ufficialmente nei prossimi mesi.